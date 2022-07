David Gaudu verliest tijd in koninginnenrit: “Vertrouwen verloren in de Dauphiné”

David Gaudu heeft in de twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk, de koninginnenrit met aankomst op Alpe d’Huez, bijna een minuut verloren op de klassementsmannen. De Fransman van Groupama-FDJ was na afloop dan ook niet tevreden. “Ik richt me vanaf nu op de derde week, daar voel ik me meestal goed.”

“Het was zwaar met de warmte vandaag. Na een tijdje kon ik wel in mijn ritme komen, maar ik kon geen renners meer inhalen. Daardoor ben ik wel wat teleurgesteld. Het was nu ook wel niet de slechtste dag ooit”, vertelde de jonge renner op de sociale media van zijn ploeg. “Ik mis vertrouwen sinds de laatste rit in de Dauphiné, daar ben ik echt helemaal opgeblazen.”

De 25-jarige Gaudu behoudt zijn zevende plaats in het algemeen klassement, maar teleurstelling overheerst. “Maar ik weet wel dat ik in de derde week me vaak goed voel. Ik moet met andere woorden niet in paniek geraken, dan zal mijn vertrouwen wel terugkomen. Ik kijk vanaf nu uit naar de derde week!”