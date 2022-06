David Gaudu: “Toen ik terugkwam bij Wout, dacht ik: ik ga hem pakken”

David Gaudu haalde in het Critérium du Dauphiné zijn tweede zege van het seizoen. Nadat hij al een etappe won in de Volta ao Algarve, was hij nu succesvol in de derde rit van de Franse ronde. De problemen die hij eerder dit jaar had, kan hij nu achter zich laten.

Gaudu haalde het in Chastreix-Sancy in de sprint van een klein peloton. Wout van Aert dacht dat hij had gewonnen, maar de Fransman timede zijn jump net iets beter. “Toen de sprint begon, lag ik een beetje te ver van achteren. Ik dacht bij mezelf: dit gaat niet werken. Met nog 500 meter te gaan, zag ik Kevin (Geniets, red.) terugkomen en ik pakte zijn wiel. Toen het echt begon zat ik een beetje ingesloten, maar ik voelde dat ik kracht had en ging er vol voor. Ik kwam terug bij Wout in de slipstream, en ik dacht: ik ga hem pakken, ik ga hem pakken. Dat is wat ik deed!”

De Franse klimmer van Groupama-FDJ kende geen vlekkeloos seizoen. In Parijs-Nice haalde hij na een val de finish niet en de Ardense klassiekers moest hij door bronchitis aan zich voorbij laten gaan. “Na alle problemen die ik dit voorjaar had, voelt het zo goed. Na regen komt zonneschijn”, vertelde hij verder. “Het was een explosie van vreugde. Het voelt goed, alles ligt nu achter me. Er zijn geen woorden voor. Ik ben ontroerd omdat ik al sinds het begin van het jaar op zoek was naar zo’n zege.”

Ook was hij zijn ploeg dankbaar. “Het team heeft de hele dag goed gewerkt, dus dank daarvoor. Het is veelbelovend voor de toekomst, de benen leken goed te reageren. Nu kijken we uit naar een mooi weekend. Maar voor het zo ver is, is er morgen een lange individuele tijdrit waar ik me kan testen.”