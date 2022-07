David Gaudu stevig op vierde plaats: “Alles ging perfect op Hautacam”

David Gaudu heeft zich in de Tour de France-etappe naar Hautacam stevig op de vierde plaats van het algemeen klassement genesteld. De Fransman van Groupama-FDJ werd vijfde in de rit en reed ruim twee minuten weg van directe concurrent Nairo Quintana. “Het moeilijkste was om Nairo achter te laten”, blikt Gaudu terug op de ploegsite.

“Mijn gevecht was niet met de beste drie, maar met de anderen. Daarom bleef ik bij die groep”, geeft hij aan. “Het moeilijkste was om Nairo achter te laten. Maar er zijn ook dagen dat alles lukt: ik plaatste een aanval, loste Nairo, sloot aan bij Valentin Madouas (die in de vlucht zat, red.) die op kop ging rijden, sloot aan bij Thibaut Pinot (die ook in de vlucht zat, red.) die voor mij ging rijden en heb daarna alles gegeven wat ik in mij had. Dat ging allemaal perfect.”

Gaudu is wel realistisch, nu hij zich achter Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar en Geraint Thomas heeft genesteld. “Zij zijn sterker. Er is niets waar ik mij voor moet schamen. Zondag hebben die drie allemaal minstens een Tour gewonnen. Zelf heb ik nog nooit top-5 gereden in de Tour. Dit wordt hopelijk mijn eerste keer. Daar had ik voor de start voor getekend. Ik ben trots op waar ik nu sta, maar er komen nog twee dagen aan en we moeten gefocust blijven want er kan nog veel gebeuren.”

Met nog drie etappes staat Gaudu vierde met 11.05 minuut achterstand op gele trui Vingegaard. Het verschil met nummer drie Thomas is 3.05 minuut en zijn eerste achtervolger, Quintana, staat 2.30 minuut achter hem.