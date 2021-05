David Gaudu mist Tour du Finistère na valpartij

David Gaudu zal zaterdag niet deelnemen aan de Tour du Finistère. De Franse klimmer van Groupama-FDJ kwam tijdens een trainingstocht ten val en liep daarbij wat schaafwonden en een kneuzing op. De Tour de France komt niet in gevaar voor Gaudu.

De 24-jarige renner kwam op hoge snelheid ten val. “Hij moest vervolgens een aantal dagen gas terugnemen en rusten, maar hij heeft inmiddels de training weer hervat. We stellen hem uit voorzorg echter niet op in de Tour du Finistère”, laat ploegarts Jacky Maillot weten in een persbericht.

Gaudu is normaal gesproken op tijd fit voor het Critérium du Dauphiné (30 mei-6 juni), een belangrijke voorbereidingskoers voor de Tour de France. In die laatste wedstrijd zal Gaudu worden uitgespeeld als kopman voor het algemeen klassement.

De ranke klimmer is bezig aan een uitstekend seizoen in dienst van Groupama-FDJ. Hij won dit jaar al de Faun-Ardèche Classic en de koninginnenrit van de Ronde van het Baskenland. Verder werd hij zevende in de Waalse Pijl en derde in Luik-Bastenaken-Luik.