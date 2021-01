David Gaudu kopman van Groupama-FDJ in Parijs-Nice

David Gaudu voert zijn ploeg Groupama-FDJ aan in Parijs-Nice. De eerste Europese WorldTour-etappekoers op de kalender is het eerste doel van de Franse klimmer van het seizoen.

Gaudu begint het nieuwe seizoen in Frankrijk. Eerst gaat hij van start in de driedaagse Tour des Alpes Maritimes et du Var, daarna volgen de Royal Bernard Drome Classic en de Faun-Ardèche Classic. Zijn eerste grote doel is vervolgens Parijs-Nice, waar hij voor een goed klassement wil gaan. De Franse etappekoers begint op zondag 7 maart.

Hij wil de lijn doortrekken van de Vuelta a España, waar hij twee etappes won en achtste eindigde in het klassement. Aan Le Télégramme vertelt hij: “We willen voorkomen dat we in de eerste ritten, waar vaak waaiers zijn, in de problemen komen. Daarna moet ik de pedalen laten spreken in de bergen. Het wordt een hele uitdaging, want ik heb nog niet vaak in waaiers gekoerst.”

Voorlopig programma David Gaudu in 2021

Tour des Alpes Maritimes et du Var (19-21 februari)

Royal Bernard Drome Classic (27 februari)

Faun-Ardèche Classic (28 februari)

Parijs-Nice (7-14 maart)