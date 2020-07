David Gaudu kopman in Burgos: “In opbouw richting de Tour” vrijdag 24 juli 2020 om 18:05

David Gaudu neemt in de Vuelta a Burgos niet te veel druk op zijn schouders. De 23-jarige klimmer van Groupama-FDJ is in Spanje de kopman, bij afwezigheid van Thibaut Pinot. “Er zijn twee mooie aankomsten bergop die mij passen en dan wil ik er staan. Ik heb geen specifieke doelen”, geeft hij aan.

Na een lange rustperiode hervat Gaudu het seizoen dus in de Ronde van Burgos. “Ik heb nu een rustblok ingelast en hoop dat ik daar goed kan presteren. We doen die trainingskampen niet voor niets”, lacht hij. “Maar ik weet ook niet hoe mijn benen gaan zijn. We gaan dat per dag bekijken. De eerste bergop aankomst zal veel laten weten. Het doel is vooral ook om op te bouwen richting de Tour de France.”

“Nu Thibaut er niet is, blijft het doel om voor een goed resultaat te gaan. Dat is ook iets wat het team van mij verwacht, omdat ik kopman ben in wedstrijden als deze. Dan moet ik die kans ook grijpen”, aldus Gaudu. “In de Dauphiné zijn we met de Tourploeg samen. Daar moeten we gewoontes creëren met Thibaut, al loopt dat al redelijk goed. We begrijpen elkaar en praten veel. Mijn rol ligt dan in de bergen. Sportief wordt de Dauphiné heel zwaar, met als doel om een goed klassement te rijden met Thibaut.”

‘Druk voor Tour zal nog wel toenemen’

Voor Gaudu ligt de eerste focus op de Ronde van Burgos en het Critérium du Dauphiné. Verder kijkt hij nog niet. “Ik heb nog niet echt gemerkt dat de Tour al een grote rol speelt. De druk zal wel toenemen als we dichterbij komen, maar eerst moeten we weer gaan koersen. We willen een rugnummer opspelden en dat gaat ook gebeuren”, zegt hij.

Voor de kleine klimmer staan dit najaar geen Ardennenklassiekers op het programma, maar de Vuelta. “De klassiekers ga ik niet missen, omdat ik blij ben om te starten in een tweede grote ronde”, vertelt Gaudu. “Ik ben benieuwd hoe ik daar mee omga. Twee grote rondes in een seizoen is niet elk jaar te doen, maar dit jaar was een geweldige kans. Maar de Vuelta is nog ver weg. Daar zijn we binnen de ploeg nog niet eens verder op ingegaan. We weten alleen dat het op mijn programma staat. Tot die tijd is de Tour de France mijn hoofddoel.”