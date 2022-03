David Gaudu klaar voor Ronde van het Baskenland na rugblessure

Groupama-FDJ kan komende week in de Ronde van het Baskenland weer beschikken over David Gaudu. De Franse klimmer liep bij een val in Parijs-Nice een rugblessure op, maar ondertussen is hij weer aan het trainen.

Gaudu was in februari sterk aan het seizoen begonnen. In de Volta ao Algarve profiteerde de 25-jarige renner optimaal van de botsing tussen Tobias Foss en Sergio Higuita en won zo de etappe met aankomst bergop op de Fóia. Daarna was hij negende in de individuele tijdrit en vierde in de afsluitende etappe, waardoor hij als vijfde eindigde in het algemeen klassement. Vervolgens reed hij na een valpartij de Trofeo Laigueglia niet uit.

Ook in Parijs-Nice bleef hij niet bespaard van pech, want in tweede etappe naar Orléans kwam hij opnieuw ten val. In eerste instantie hoopte hij in de dagen daarna te herstellen, maar uiteindelijk verscheen hij niet meer aan de start van de slotetappe. Uit onderzoek bleek dat hij bij zijn val een ruggenwervel had gebroken, waardoor hij in ieder geval drie weken niet kon koersen. “Als we het eerder hadden geweten, hadden we hem eerder gestopt”, zegt Marc Madiot in Sud-Ouest.

Sinds een paar dagen geeft Gaudu de training hervat, laat de ploegmanager weten. “Hij begon op de hometrainer, maar ondertussen zit hij op de fiets, vlakbij Nice. Een operatie was niet nodig. Hij had gewoon een periode van rust om alles weer op zijn plaats te krijgen. Alles is in orde nu.” De geboren Bretoen kan normaal gesproken aanstaande maandag aan de start staan van de Ronde van het Baskenland. Zijn doelen dit voorjaar zijn de Ardense klassiekers.