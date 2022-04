David Gaudu keert terug na rugblessure: “Mezelf nu testen in de wedstrijden”

Drie weken nadat David Gaudu vanwege een rugblessure moest opgeven in Parijs-Nice, keert de Franse klimmer vandaag in de Ronde van het Baskenland terug in het peloton. De wedstrijd is een recuperatiekoers, maar tegelijkertijd is hij de beste kaart van Groupama-FDJ.

Na zijn val in Parijs-Nice die een breuk van zijn vijfde ruggenwervel veroorzaakte, laste Gaudu een iets langere pauze in dan oorspronkelijk gepland. Vorige week kon hij zijn training weer oppakken. “Op dit moment gaat alles goed, maar ik kijk ernaar uit om mezelf te testen in de wedstrijden”, zei de 25-jarige klimmer op de ploegwebsite. “De Ronde van het Baskenland is voor de klimmers een van de beste wedstrijden van het seizoen. Door mijn overwinning vorig jaar in Arrate, heb ik er een speciale herinnering aan.”

De ronde staat in de eerste plaats in het teken van herstel voor Gaudu, laat ploegleider Philippe Mauduit weten. “De trainingen die hij heeft gedaan zijn bemoedigend, maar we wachten op het verdict van de koers. Hij zal onze beste kaart zijn en we zullen proberen hem te omringen. Rudy Molard heeft een geweldige prestatie geleverd in Catalunya (nadat hij in januari het coronavirus opliep, red.) en heeft me verrast. Sébastien Reichenbach doet het erg goed, net als Bruno Armirail die David lang zal kunnen bijstaan.”

Selectie Groupama-FDJ voor Ronde van het Baskenland (4-9 april)

Bruno Armirail

Antoine Duchesne

David Gaudu

Ignatas Konovalovas

Rudy Molard

Sébastien Reichenbach

Anthony Roux