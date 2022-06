David Gaudu blijft tot en met 2025 bij Groupama-FDJ

David Gaudu heeft zijn contract bij Groupama-FDJ verlengd. De 25-jarige Fransman blijft nu tot en met 2025 bij de Franse WorldTour-ploeg. “Ik heb in de afgelopen zes jaar altijd de steun van de ploeg gevoeld, ook toen ik begin dit jaar door een moeilijke periode ging. Dat was het moment waarop we over mijn verlenging begonnen te spreken.”

Groupama-FDJ gaf Gaudu in 2017 de kans om prof te worden, nadat hij in 2016 de Ronde van de Toekomst won voor Edward Ravasi en Adrien Costa.

De afgelopen jaren ontwikkelde de Fransman zich tot een goede klassementsrenner, die zo nu en dan zijn overwinningen meepikt. Zo staan er al ritzeges in de Ronde van Romandie, Ronde van het Baskenland en Ronde van Spanje (2x) op zijn palmares. Enkele weken geleden won hij nog een etappe in het Critérium du Dauphiné.

Gaudu hoopt zich in de komende jaren verder te ontwikkelen als klassementsrenner. Een achtste plaats in de Vuelta in 2020 is tot dusver zijn beste prestatie in een grote ronde.