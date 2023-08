David Dekker vindt oorzaak van allergieprobleem: “Was groter dan we dachten”

David Dekker is de afgelopen maanden veel wijzer geworden. Dan hebben we het over een allergieprobleem waar hij jarenlang mee kampte. Onlangs heeft onderzoek uitgewezen dat het om een berkenpollenallergie gaat bij de Nederlander van Arkéa-Samsic. Extra goed nieuws is dat de allergie opgelost kan worden. “Maar dat duurt jaren voordat ik ervan genezen ben”, vertelt Dekker aan WielerFlits.

Zijn allergieprobleem komt ter sprake als we met Dekker praten over zijn eerste deel van het seizoen 2023. “Met gemengde gevoelens. Ik heb een paar keer goed kunnen sprinten”, doelt hij onder meer op een tweede plaats in de Tour of Oman en een tweede plek in de eerste sprintrit van de Giro d’Italia. “Maar verder was mijn Giro niet succesvol omdat ik vroeg moest uitstappen. En het klassieke voorjaar viel voor mij ook tegen. Vooral het gevoel dat ik daar had.”

“Dat heeft ook allemaal te maken met de allergieproblemen die we hebben achterhaald”, aldus Dekker. Het gaat om pollen van de berk, waar hij vooral tussen maart en juni last van heeft. “We zijn erachter gekomen dat het probleem groter is dan we dachten en weten nu ook dat er een oplossing voor is. Op die manier kunnen we er ook beter op anticiperen. Het is fijn om echt de oorzaak te hebben.”

‘Zoveel mogelijk sprinten dit najaar’

Dekker sloot zijn eerste helft van het seizoen pijnlijk af, namelijk met een gebroken neus door een van in de Elfstedenronde Brugge. Hij miste daardoor het NK. “Het herstel zelf duurde maar een week, maar het was wel een risico, dus vandaar dat ook het koersen even niet mogelijk was. Maar ik heb nu wel al vier, vijf weken training achter de rug”, vertelt hij in de Ronde van Polen.

Nu kijkt Dekker met goede moed vooruit naar een druk najaar. “Ik wil zoveel mogelijk sprinten. Ik hoop hier nog twee keer te sprinten en de rest van het seizoen ook nog”, aldus de zoon van oud-renner Erik Dekker. “Ik rijd nog veel eendaagse koersen in België en nog twee etappekoersen, met misschien de Renewi Tour (de nieuwe Benelux Tour, red.) en daarna ga ik nog naar China toe. Uitslagen? Daar ben ik vooraf nooit zo mee bezig.”

