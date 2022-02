David Dekker terug op de fiets na akelige val in Valencia

David Dekker zit weer op de fiets. Ruim een week geleden raakte de jonge sprinter van Jumbo-Visma in de Ronde van Valencia in een afdaling van de weg en daarbij kwam hij in de bossages terecht. De schade viel mee en ondertussen traint hij alweer buiten.

Dekker plaatste een filmpje op social media waarop hij onder overwegend blauwe lucht een ritje aan het maken is. “Het is een week na mijn crash in Valencia. Ik heb geluk gehad en ben er met wat blauwe plekken en kleine wondjes vanaf gekomen.”

Tegelijkertijd was de 24-jarige ontgoocheld dat hij niet mee kon strijden bij de eerste sprintkansen van het nieuwe wielerjaar. “Maanden heb ik naar deze wedstrijd uitgekeken. Ik werkte hard en heb me in die periode gefocust op nieuwe dingen om te verbeteren.”

“Ik ben me nu aan het heroriënteren en ben klaar om me de komende weken op andere doelen te richten”, aldus Dekker.