David Dekker over transfer naar Arkéa-Samsic: “Een nieuwe uitdaging”

We wisten eerder al te melden dat David Dekker volgend jaar zal uitkomen voor Arkéa-Samsic, maar de Franse formatie heeft de transfer vandaag ook wereldkundig gemaakt. De 24-jarige Nederlander is bijzonder ambitieus. “Ik heb vertrouwen in mijn capaciteiten”, klinkt het in een perscommuniqué.

De jongste zoon van oud-prof Erik Dekker verlaat na twee seizoenen Jumbo-Visma. Dekker begon zijn profcarrière voortvarend, maar brak in 2021 bij een val in de finale van de Bretagne Classic drie vingers van zijn linkerhand. Daarmee kwam er een einde aan zijn seizoen en tegelijkertijd was dat het begin van veel miserie in 2022. Achtereenvolgens kwam hij akelig ten val in de Ronde van Valencia, had hij een rustperiode nodig om te herstellen en besloot hij te vertrekken bij Jumbo-Visma.

Daarna was er het vluchtheuvelincident in de Vuelta a Burgos en stapte hij ook nog eens ziek uit de Ronde van Slowakije. Bij zijn nieuwe werkgever Arkéa-Samsic hoopt Dekker alle miserie achter zich te laten en sportieve revanche te boeken. Bij de Franse equipe moet Dekker intern de sprintconcurrentie aangaan met onder meer Nacer Bouhanni, Hugo Hofstetter en Amaury Capiot. Bij Arkéa-Samsic kwam van 2019 tot en met 2021 – met Bram Welten – ook al een Nederlander uit.

Sportieve revanche

“Ik ben blij dat ik het team van Arkéa-Samsic kan versterken. Mijn seizoen werd gekenmerkt door pech en ik hoop volgend jaar weer resultaten te boeken in de sprints en klassiekers. Het is een nieuwe uitdaging voor mij, in een nieuwe omgeving. Ik heb vertrouwen in mijn capaciteiten en ik wil resultaten en zeges boeken in mijn nieuwe kleuren. Ik geniet van lastige wedstrijden met kasseistroken en kleine heuveltjes, maar kan natuurlijk ook vlakke koersen aan”, schetst nieuwkomer Dekker.

Teammanager Emmanuel Hubert is zeer enthousiast over zijn nieuwste aanwinst. “David is een opkomende sprinter die zich van zijn beste kant heeft laten zien bij Jumbo-Visma, een van de allerbeste ploegen in de WorldTour. Zo werd hij tweede in een rit in de UAE Tour, finishte hij als derde in Le Samyn en werd hij eens Nederlands kampioen bij de beloften. David zal zijn kwaliteiten verder kunnen aanscherpen binnen onze ploeg. Hij kan voor eigen rekening rijden, maar zal ook in dienst rijden van de ervaren jongens.”