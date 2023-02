David Dekker blij met tweede plek: “Als nieuwkomer zo presteren, zegt veel over de ploeg”

De tweede plek van David Dekker in de openingsrit van de Tour of Oman voelt voor hem als een kleine overwinning. Een overwinning op zichzelf nadat vorig seizoen werd overschaduwd door tegenslag. Bij zijn nieuwe ploeg Arkéa-Samsic heeft hij zijn draai meteen gevonden. “Als nieuwkomer zo presteren, zegt veel over de ploeg”, zegt hij tegen WielerFlits.



Alleen Tim Merlier bleek te snel in de sprint nabij het Oman Convention Center, niet ver van hoofdstad Muscat. “Wij zijn hier niet met veel mannen om mij te helpen in de sprint. Ik heb eigenlijk alleen Jenthe Biermans, die gisteren won, maar hij is wel twee of drie man waard”, vertelt de 25-jarige Dekker.

“Het was lang wachten en een beetje behelpen in aanloop naar de sprint. We deden op zich alles goed, maar Merlier kreeg hier een perfecte lead-out. Als ik sterk genoeg was geweest, had ik erover kunnen gaan, dus een tweede plek is hartstikke goed.”

Arkéa-Samsic kent een sterke start in het Midden-Oosten. Vrijdag veroverde Biermans, eveneens nieuwkomer in de ploeg, zijn eerste profzege in de Muscat Classic. In de openingsrit van de Tour of Oman voegt Dekker daar een tweede plek aan toe. “Als je als nieuwkomers zo kunt presteren, zegt dat veel over de ploeg, over de sfeer en hoe er gewerkt wordt.”

“Ik heb niet de beste twee seizoenen achter de rug. Zeker vorig jaar was een en al ruk. Om dan zo bij een nieuwe ploeg tweede te kunnen worden… Natuurlijk, je wil graag winnen. Maar na vorig jaar is een tweede plek voor mij heel erg fijn.”

Voor de sprinter volgen nu nog vier dagen van overleven. Op papier was alleen de eerste etappe een kans voor de sprinters. Later deze week volgt een uitgebreid interview met Dekker over zijn jaren bij Jumbo-Visma en zijn toekomstplannen bij Arkéa-Samsic.