dinsdag 5 december 2023 om 09:17

David de la Cruz vindt op de valreep onderdak voor 2024

David de la Cruz kan zijn carrière dan toch voortzetten. De 34-jarige Spanjaard, die geen contractverlenging kreeg bij Astana Qazaqstan en vreesde voor het einde van zijn carrière, krijgt in 2024 de kans bij Q36.5. Dat laat het Zwitserse team weten op sociale media.

“De keuze om voor Q36.5 te tekenen, kwam uit het hart”, zegt De la Cruz op de site van zijn nieuwe werkgever. “Het voelde als de juiste optie en gaf me een gevoel van enthousiasme. Het vooruitzicht om weer resultaten te behalen en te vechten voor de overwinning in de grote wedstrijden, gaf me vlinders in mijn buik.”

De la Cruz kwam in het verleden onder meer uit voor Quick-Step, Team Sky en UAE Emirates. “Ik heb voor enkele van de beste profteams ter wereld gereden en denk dat ik voor wat ervaring kan zorgen bij Q36.5. Ik ben vastberaden om hard te werken en het team een stap te laten maken. Daarnaast ben ik ook supergemotiveerd om een ander wedstrijdprogramma te rijden en wat nieuwe koersen te ontdekken.”

Mindere jaren

In 2016 kende de Spanjaard zijn definitieve doorbraak met ritwinst in de Vuelta a España. Hij droeg in de Vuelta van ’16 ook even de rode leiderstrui en werd uiteindelijk zevende in het eindklassement. Daarna volgden nog enkele sportieve hoogtepunten, met ritwinst in Parijs-Nice (2x), de Ruta del Sol en de Ronde van het Baskenland.

De laatste seizoenen liep het wat minder voorspoedig in dienst van Astana Qazaqstan, al was hij dit jaar nog wel achtste in O Gran Camiño en twaalfde in Parijs-Nice. De la Cruz viel echter letterlijk uit in de Tour de France en moest ziek opgeven in de Vuelta a España.