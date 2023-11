donderdag 23 november 2023 om 10:18

Einde carrière van David De la Cruz in zicht? Spanjaard zit nog altijd zonder ploeg

David De la Cruz reed in het verleden al naar top 10-noteringen in het eindklassement van de Vuelta a España en won ook etappes in Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland, maar moet nu toch vrezen voor zijn verdere wielercarrière. De 34-jarige Spanjaard heeft namelijk nog altijd geen werkgever voor 2024.

De la Cruz reed de voorbije twee seizoenen voor Astana Qazaqstan, maar kon niet meer rekenen op een contractverlenging. We naderen nu de maand december en de klimmer weet nog altijd niet of hij in 2024 nog zal uitkomen in het peloton. “De afgelopen jaren verliepen niet zoals gehoopt. Niet voor mezelf, maar ook niet voor de ploeg”, blikt de renner met de Spaanse sportkrant Marca terug op de voorbije jaren.

De ervaren coureur heeft de hoop op een nieuwe ploeg nog niet opgegeven, en hoopt nog ergens onderdak te kunnen vinden. “Ik ben op mijn best in een uitgedund peloton en als ik kan werken voor een belangrijke klassementsrenner.” In het verleden werkte De la Cruz bij Team Sky al voor toppers als Geraint Thomas en Egan Bernal en bij UAE Emirates reed hij in dienst van Tadej Pogacar.

De la Cruz beleefde zijn beste jaren in dienst van Quick-Step en Team Sky. In 2016 kende de Spanjaard zijn definitieve doorbraak met ritwinst in de Vuelta a España. Hij droeg in de Vuelta van ’16 ook even de rode leiderstrui en werd uiteindelijk zevende in het eindklassement. Daarna volgden nog enkele sportieve hoogtepunten, met ritwinst in Parijs-Nice (2x), de Ruta del Sol en de Ronde van het Baskenland.

De laatste seizoenen liep het wat minder voorspoedig in dienst van Astana Qazaqstan, al was hij dit jaar nog wel achtste in O Gran Camiño en twaalfde in Parijs-Nice. De la Cruz viel echter letterlijk uit in de Tour de France en moest ziek opgeven in de Vuelta a España.