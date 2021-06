Daryl Impey ziet af van deelname aan Olympische Spelen in Tokio

Daryl Impey heeft zich teruggetrokken uit de Zuid-Afrikaanse ploeg voor de Olympische Spelen van Tokio. Dat maakte de 36-jarige renner van Israel Start-Up Nation vandaag bekend.

Impey kwam vorige maand in de slotetappe van de Ruta del Sol hard ten val. In de eindsprint ging de Zuid-Afrikaan samen met Robert Stannard lelijk tegen de grond. “Vanwege mijn val in de slotetappe van de Ruta del Sol op 22 mei en de blessures die ik daaraan overhield, moet ik mij noodgedwongen terugtrekken uit de Zuid-Afrikaanse ploeg voor de Olympische Spelen van Tokio dit jaar”, schrijft hij op social media.

“Ik zou ’s nachts niet kunnen slapen wetende dat ik niet in de best mogelijke conditie zou zijn om mijn land te vertegenwoordigen. Ik wens de ploeg succes met haar voorbereidingen en ik vind het heel jammer dat ik er niet bij kan zijn. Maar de Olympische Spelen draaien niet om uitslagen of het opspelden van een nummer, het gaat om de mogelijkheid om iemands dromen te verwezenlijken en dat wil ik niet in de weg staan”, aldus Impey.

Samen met UAE-renner Ryan Gibbons en Nic Dlamini (Qhubeka ASSOS) maakte Impey deel uit van de olympische selectie. Het Zuid-Afrikaans Olympisch Comité en de Zuid-Afrikaanse bond zijn op de hoogte van zijn besluit en kondigen spoedig een vervanger aan.

A small update regarding @Tokyo2020. All the best to @TeamSA2020, we are all behind you 🇿🇦 pic.twitter.com/TQM6AL7pcW — Daryl Impey (@darylimpey) June 14, 2021