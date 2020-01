Daryl Impey leidt in de Tour Down Under: “Alles komt aan op morgen” zaterdag 25 januari 2020 om 09:07

Daryl Impey is de nieuwe leider in de Tour Down Under. Onderweg mengde hij zich met succes in de strijd om de boni’s en ging zo Richie Porte voorbij. Met een voorsprong van twee seconden begint hij morgen aan de slotrit.

“Geweldig om als leider aan de etappe naar Willunga Hill te beginnen”, reageerde Impey na de finish in Victor Harbor. “Ik ben erg blij met al het werk dat de jongens hebben verzet, het was fantastisch.” De Zuid-Afrikaanse renner van Mitchelton-Scott keek tegen een achterstand van drie seconden aan bij aanvang van de vijfde rit. Bij de eerste sprint kwam hij nog als tweede door, maar bij de tweede pakte hij het volle pond. Daarmee leidt hij nu met twee seconden.

“De hele week probeerden we hier aan de leiding te komen en mezelf morgen in een positie te brengen, vanwaaruit ik Richie kan verslaan. Ik heb nu twee seconden voorsprong. Ik weet niet of het genoeg is, maar we hebben onszelf alle kansen gegeven om deze koers te winnen en het komt allemaal aan op morgen.”