woensdag 6 december 2023 om 15:32

Daryl Impey aan de slag als ploegleider Israel-Premier Tech

Daryl Impey (39) blijft verbonden aan Israel-Premier Tech, ondanks dat hij stopt als professioneel wielrenner. De Zuid-Afrikaan wordt namelijk ploegleider bij het ProTeam, waarvoor hij de laatste drie jaar van zijn carrière nog uitkwam als renner.

“Ik ben blij dat de ploeg mij de kans geeft om op deze manier mijn kennis en ervaring door te geven”, reageert Impey, die de laatste jaren als koerskapitein was. “Na zestien jaar in het peloton is het mooi om iets terug te kunnen doen voor de sport. Het voelt alsof ik veel te bieden heb en ik weet ook dat ik hier plezier uit ga halen. Ik ga weer naar leuke wedstrijden, te beginnen met de Tour Down Under. Daar heb ik goede herinneringen aan, omdat ik die ronde twee keer gewonnen heb.”

Israel-Premier Tech voegt ook Jonathan Patrick McCarty toe aan het groepje ploegleiders. De 41-jarige Amerikaan reed in het verleden voor teams als US Postal, Discovery Channel, Phonak en Spidertech. Afgelopen jaar was hij ploegleider bij Human Powered Health, dat ophoudt te bestaan. Tim Elverson is aangesteld als manager van de Israel-Premier Tech Academy; hij was de laatste jaren manager en eigenaar van het Britse continentale team WiV-SunGod.

Het ploegleidersteam van Israel-Premier Tech bestaat uit meerdere bekende oud-renners, zo zijn ook Steve Bauer, Sam Bewley, Sep Vanmarcke en Rik Verbrugghe actief in die rol in 2024.