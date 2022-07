Danny van Poppel voelt zich ziekjes: “Het is een beetje overleven”

Danny van Poppel rijdt niet helemaal fit rond in de Tour de France. De Nederlander van BORA-hansgrohe kwakkelt de laatste dagen met zijn gezondheid. “Ik heb heel weinig geslapen vannacht, dus het is een beetje overleven”, zegt hij tegen de NOS.

“Ik voel me niet zo heel goed. Al paar dagen wat ziek”, aldus Van Poppel voor de start van de etappe naar Saint-Étienne. “Ik baal er wel van, want het is vandaag wel een parcours voor mij. Nu is het zaak te herstellen tot de rustdag.”

De coronatests van de afgelopen dagen heeft de sprinter van BORA-hansgrohe wel overleefd. “Ik ben wat verkouden, maar het is geen corona. Bij ons in de ploeg zijn ze wel streng in het testen. Het lijkt er wel op, maar het is geen corona”, geeft hij aan. “Ik voelde de ziekte al een beetje opkomen de laatste dagen, maar ik geef niet zomaar op. Na de rustdag zien we wel weer verder.”