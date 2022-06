Danny van Poppel tweede in Belgium Tour: “De laatste kilometer was hectisch”

Danny van Poppel moest eigenlijk de sprint aantrekken voor Sam Bennett in de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour, maar de Ier zag in de hectische slotkilometer geen mogelijkheid om zelf te sprinten en dus moest Van Poppel de sprinthonneurs waarnemen. De Nederlander finishte uiteindelijk als tweede, achter Jasper Philipsen.

“Nou, de laatste kilometer was hectisch. Het was bijna onmogelijk om bij elkaar te blijven, aangezien het een komen en gaan was van renners. Ik raakte Sam (Bennett, red.) op een gegeven moment kwijt. Hij gaf vervolgens via de radio aan dat ik voor mezelf moest sprinten. Ik moest echter wel van ver komen, maar er was veel tegenwind en de meeste jongens gingen te vroeg aan. Ik zat in het wiel van Philipsen en finishte al ‘surfend’ als tweede.”

Ploegleider Torsten Schmidt was na afloop tevreden. “Ik moet allereerst zeggen dat we blij zijn met het resultaat. Natuurlijk, ons doel is om hier een etappe te winnen, maar de jongens hebben vandaag echt goed gereden. Helaas verloor Sam in de laatste kilometer het contact met zijn sprinttrein en zat hij na de laatste bocht simpelweg te ver om nog te sprinten. Dat is jammer, maar we hopen deze week nog een kans te krijgen.”