Danny van Poppel tiende in Bessèges: “Top tien is mooi meegenomen”

Danny van Poppel was op de tiende plaats de beste Nederlander in de openingsetappe van de Ster van Bessèges. De sprinter werd door zijn ploeggenoten bij Intermarché-Wanty-Gobert naar de Côte de la Tour gebracht, een explosieve klim van ongeveer 600 meter lang.

“Ons plan voor de start was duidelijk, en dat werd volgens het boekje uitgevoerd”, liet Van Poppel na afloop van de etappe weten. “Ik ben dan ook zeer tevreden over deze seizoensstart met het team. De mechanismen automatiseren is meestal een langer proces, waarbij het wat aan elkaar wennen is. Hier verliep het vanaf de eerste keer uitstekend en daar ben ik trots op. Daarnaast is die top tien in dit sterke deelnemersveld mooi meegenomen. Ik ben er erg diep voor moeten gaan, want de finish was best lastig!”

Donderdag rijdt het peloton van Saint-Geniès naar La Calmette, waar sprinters opnieuw hun kans kunnen grijpen. “Het weer is aangenaam hier, dus verwacht ik morgen weer een massasprint. Ik kijk ernaar uit!”