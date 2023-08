Danny van Poppel teleurgesteld na tweede plek in Hamburg: “Was er zo dichtbij”

Danny van Poppel was er zondag bijzonder dichtbij in de BEMER Cyclassics. De 30-jarige renner van BORA-hansgrohe sprintte in Hamburg naar een tweede plek. Hij hoefde alleen Mads Pedersen, die een sensationele slotkilometer reed, voor te laten. “Het was nipt”, reageerde Van Poppel na afloop.

“Een heel sterke renner heeft de wedstrijd gewonnen, maar ik ben wel teleurgesteld”, vervolgde de Nederlander in Duitse dienst. “Ik was er zo dichtbij. Voor mij zou het een grote zege zijn geweest en voor het team is het ook heel belangrijk.”

De wedstrijd was ‘superzwaar’ volgens Van Poppel. “Bij de voorlaatste beklimming (van de Waseberg, red.) vroeg ik mijn ploeggenoten of het niet de laatste beklimming was, want het voelde veel zwaarder dan de voorgaande jaren. Maar ik zat er nog bij na de laatste klim. We speelden het tactisch heel goed met de ploeg, met Nils (Politt, red.) vooruit en Haller die bij mij zat. Hij (Haller, red.) deed ook een geweldige lead-out.”

Lees ook: Pedersen wint BEMER Cyclassics na sensationele slotkilometer, Van Poppel tweede