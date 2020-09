Danny van Poppel sprint naar zege in Gooikse Pijl zondag 20 september 2020 om 16:28

De Gooikse Pijl 2020 is gewonnen door Danny van Poppel. De Nederlander van Circus-Wanty Gobert was na een koers van 200 kilometer door Vlaams-Brabant de snelste sprinter van het peloton, voor Gerben Thijssen en Arvid de Kleijn. Lang leek het erop dat aanvallers Philippe Gilbert en Bert Van Lerberghe standhielden, maar zij werden vlak voor de meet gegrepen.

Vijf renners kleurden de kopgroep van de dag. Piotr Havik (Riwal Securitas) en Jason van Dalen (Metec-TKH) zorgden voor de Nederlandse inbreng, terwijl Laurenz Rex (Bingoal-Wallonie Bruxelles) en Thimo Willems (Sport Vlaanderen-Baloise) namens België in de kopgroep zaten. Mario Spengler (Lotto-Kern Haus) was de enige Zwitser van voren. De vijf kregen een voorsprong van maximaal drie minuten van het peloton, waar Alpecin-Fenix de achtervolging leidde.

Spectaculaire finale

Drie lokale rondes voor de finish in Gooik bedroeg de voorsprong nog twee minuten voor de leiders. Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step probeerden de koers vervolgens hard te maken op de korte hellingen, waardoor het gat snel gedicht werd. Havik hield het langst stand van de aanvallers, maar ook hij werd ruim 50 kilometer voor het einde ingerekend.

Daarna werd er slag om slinger gedemarreerd, met onder meer Iljo Keisse veelvuldig op de voorgrond. Maar niet elk groepje kreeg evenveel voorsprong. Dertien renners met daarbij Philippe Gilbert, Tim Merlier, Jan-Willem van Schip, Arvid de Kleijn, Bert Van Lerberghe, Stijn Steels, Taco van der Hoorn, Milan Menten, Boy van Poppel, Lionel Taminiaux, Gianni Marchand, Wouter Wippert, Daan van Sintmaartensdijk wisten bij het ingaan van de slotronde een gat te slaan. Zij reden een halve minuut bij elkaar.

Gilbert en Van Lerberghe stranden in extremis

Gilbert, Steels, Van Lerberghe, Van Poppel en Merlier reden op 18 kilometer van de meet even weg van hun medevluchters, maar konden geen definitief gat slaan. In het peloton was op dat moment geen interesse meer om te achtervolgen. Een nieuwe poging van Gilbert en Van Lerberghe op twaalf kilometer van de meet had meer succes. De renners van Lotto Soudal en Deceuninck-Quick-Step sloegen een gat van twintig seconden.

In de achtervolgende groep wist Steels vervolgens de boel lam te leggen, waardoor het peloton aan kon sluiten. Gilbert en Van Lerberghe begonnen met ruim een halve minuut aan de laatste vijf kilometer, maar door hun gepoker kon het peloton in de slotkilometer terugkeren.

Eerste zege Van Poppel sinds 2018

Belgisch kampioen Tim Merlier ging de sprint te vroeg aan en moest zich ruim voor de streep rechtzetten, waarna Danny van Poppel als een duveltje uit een doosje de overwinning opeiste. Thuisrijder Gerben Thijssen bezorgde Lotto Soudal een tweede plaats, Arvid de Kleijn werd derde namens Riwal Securitas.

Het is voor Van Poppel zijn eerste zege sinds Binche-Chimay-Binche in oktober 2018, toen hij nog voor LottoNL-Jumbo uitkwam. Eerder dit jaar kwam de 27-jarige sprinter tot een vierde plaats in de Clasica de Almeria en een vijfde plek in Milaan-Turijn.