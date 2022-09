Danny van Poppel na vijfde plek: “Ik miste de punch”

Danny van Poppel eindigde vanmiddag als vijfde in de rit naar Montilla. De Nederlander van BORA-hansgrohe zei na afloop dat de finale zwaarder was dan gedacht. “Ik denk dat veel renners onderschat hebben hoe zwaar de finale zou zijn”, aldus Van Poppel.

“Ik miste de punch die ik nodig had om te winnen. Toen Ackermann en Pedersen gingen, zag ik dat de finish nog ver was, waarna ik besloot te wachten. Toen waren ze al te ver. Ik heb heb alles gegeven, maar vandaag was niet mijn dag.”

Twee dagen geleden werd Van Poppel nog tweede in Cabo de Gata. In het persbericht geeft de ploeg aan op nog meer kansen voor de Nederlandse sprinter te hopen.