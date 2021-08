Danny van Poppel na derde plek: “Voel me niet heel goed”

Danny van Poppel moest vandaag in de tweede etappe van de Arctic Race of Norway genoegen nemen met een derde plek. De sprinter van Intermarché – Wanty – Gobert kwam in de beslissende eindsprint net te laat en moest ritwinnaar Martin Laas en Alexander Kristoff voor zich dulden.

“Dat was balen. Op een gegeven moment had ik rechts ruimte, maar toen was de finish er al,” reageert hij na afloop. “Maar zo is het altijd in een sprint,” berust de Brabander.

Voor Van Poppel is de derde plek echter een opsteker. “Ik voel me eigenlijk niet heel goed”, bekent hij. “Dit is na de Tour weer mijn eerste wedstrijd. Ik heb een raar gevoel in mijn lichaam, maar dit is wel een resultaat. Dat is ok. Hier kan ik goed mee leven.”

De 28-jarige Van Poppel – die na dit seizoen de overstap zal maken naar BORA-hansgrohe – wil het seizoen goed afsluiten. “Vandaag was ik dichtbij. Misschien krijg ik zondag een nieuwe kans. Maar dan zal ik me wel iets beter moeten voelen. Ik hoop het, want het is een mooi rondje hier”, geeft hij aan.

Na de Arctic Race of Norway vervolgt hij zijn seizoen met enkele Belgische koersen, voordat hij later deze maand zijn opwachting maakt in de Benelux Tour (30/8-5/9).