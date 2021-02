Danny van Poppel klaar voor Clásica de Almería: “Ik ken deze wedstrijd goed”

Danny van Poppel is zondagmiddag in de Clásica de Almería het speerpunt van Intermarché-Wanty-Gobert. De 27-jarige renner is volledig hersteld van zijn val in de Ster van Bessèges en voelt zich klaar om zijn ploeg naar succes te leiden in de Spaanse koers.

“Met een etappekoers in de benen voel ik me klaar voor de Clásica de Almería”, laat Van Poppel, die goede herinneringen aan de Spaanse wedstrijd heeft, weten. Vorig seizoen eindigde hij net naast het podium, nadat hij in 2018 alleen Caleb Ewan voor zich moest dulden. “De valpartij in Bessèges was gelukkig niet zo erg als het oorspronkelijk leek. Ik ben dus volledig in orde. Ik ken de wedstrijd goed en heb er de voorbije jaren al enkele mooie resultaten kunnen optekenen. Het parcours is niet overdreven zwaar en dus op maat van sprinters.”

Na de Clásica de Almería begint de 27-jarige renner aan zijn klassieke campagne en verschijnt hij normaal gesproken aan de start van Parijs-Nice. “Het grote doel met onze sprinttrein dit jaar is de Tour de France, waar ik me in de vlakke ritten wil tonen. Dat is namelijk wat ik het liefst doe”, gaat hij verder. In het verleden stond hij al tweemaal aan de start van de Ronde van Frankrijk en in de Vuelta won hij al eens een etappe. “De drie grote ronden op het programma van de ploeg bieden me veel perspectieven. Ik zet me voor de volle 100% in om daar te kunnen schitteren.”

Selectie Intermarché-Wanty-Gobert voor de Clásica de Almería 2021

Jonas Koch

Andrea Pasqualon

Taco van der Hoorn

Boy van Poppel

Danny van Poppel

Pieter Verspeybrouck

Loïc Vliegen