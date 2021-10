Danny van Poppel: “Ik wilde winnen voor de ploeg en voor Lulu”

Een nieuw hoogtepunt in dit fantastische seizoen, zo noemde Danny van Poppel zijn overwinning in Binche-Chimay-Binche. Met een machtige versnelling in de laatste kilometer trok de 28-jarige Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert voor de tweede keer in zijn carrière de zege naar zich toe in de Mémorial Frank Vandenbroucke.

“Ik wilde winnen voor de ploeg hier bij ons thuis, en voor Lulu (De Winter, red.) vandaag”, zei Van Poppel na afloop van de wedstrijd. De Winter neemt dit seizoen afscheid van het profpeloton na drie jaar voor Intermarché-Wanty-Gobert te hebben gereden. “Sinds ik hem ontmoet heb, deelde hij altijd verhalen over zijn fantastische stad en deze wedstrijd in het bijzonder. Ik kende de finale sinds mijn overwinning in 2018 en we mogen zeggen dat ik vandaag op een gelijkaardige manier gewonnen heb.”

De Nederlandse renner, die na dit seizoen naar BORA-hansgrohe verkast, was zijn ploeggenoten dankbaar. “Het is een nieuw hoogtepunt in dit fantastische seizoen. Intermarché-Wanty-Gobert heeft me sinds mijn komst in 2020 alle vertrouwen gegeven en het is dankzij dit gegeven dat ik mijn beste en meest constante seizoen in mijn carrière tot nu toe heb kunnen bereiken. Parijs-Bourges en Parijs-Tours zijn de laatste wedstrijden op mijn programma, maar ik had van deze wedstrijd mijn grote doel gemaakt.”