Danny van Poppel: “Ik voel me vandaag voor het eerst iets beter na mijn val”

Danny van Poppel beleefde enkele moeizame dagen in de Tour de France, nadat hij in de vijfde rit hard ten val was gekomen. Ondertussen gaat het iets beter met de renner van BORA-hansgrohe, vertelde hij voor de achtste etappe.

Van Poppel is blij dat hij nog in koers is na zijn val. “Ik heb geluk gehad”, vertelde hij. “Ik ben niet op mijn beste niveau na mijn val, een rustdag komt wel van pas. Maar ik moet zeggen dat ik me vandaag voor het eerst iets beter voel.”

Ploegmaat Lennard Kämna bezorgde bijna de eerste ritzege in de Tour. Op La Planche des Belles Filles werd hij pas in de laatste meters bijgehaald door de klassementsrenners. “In het begin was iedereen ontgoocheld, daarna ga je relativeren en besef je dat je een heel mooie teamprestatie hebt neergezet. Vandaag is een nieuwe kans, dus gaat hij er weer voor.”

Kopman Aleksandr Vlasov kon zich niet mengen om de overwinning en staat ondertussen op de twaalfde plaats, op ruim twee minuten van het geel. “Ook hij is gevallen en misschien heeft hij naweeën daarvan. Alex heeft echter een mentaliteit van staal, dus die gaat nooit opgeven. We gaan er nog steeds voor.”