Danny van Poppel: “Ik mag in de voorjaarsklassiekers mijn eigen kans gaan”

Na twee seizoenen Intermarché-Wanty Gobert koerst Danny van Poppel dit jaar in het tenue van BORA-hansgrohe. De Duitse formatie hoopt met Van Poppel de ideale lead-out-renner te hebben aangetrokken voor Sam Bennett, maar de 28-jarige Nederlander krijgt ook nog de ruimte om zijn eigen ding te doen. “Ik mag in de klassiekers mijn eigen kans gaan”, klinkt het in gesprek met CyclingOnline.

De sterke sprinter begint zijn seizoen over een maand in het Midden-Oosten. “We gaan op 13 januari met de ploeg op trainingskamp naar Mallorca. Ik ben daarna een dag of vijf thuis en dan begint het seizoen op 1 februari met de Saudi Tour. Daarna gaan we op 20 februari de UAE Tour in. Ik heb er veel zin in, kijk er naar uit”, aldus Van Poppel, die vervolgens hoopt te schitteren in de voorjaarsklassiekers, met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix als sportieve hoogtepunten.

Van Poppel zal overigens niet aan de start verschijnen van de eerste grote Vlaamse voorjaarskoersen: Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. “Ik sla het openingsweekend over. Ik ga naar Parijs-Nice en vervolgens naar al die klassiekers. Ik mag in de klassiekers mijn eigen kans gaan, daar ga ik honderd procent voor.”

Over zijn rol als sprintaantrekker: “Ik win liever vijftien koersen als lead-out van Sam”

Na het voorjaar is het tijd om Sam Bennett, de absolute sprintkopman binnen BORA-hansgrohe, zo goed mogelijk bij te staan. “In de etappekoersen tot de Tour ga ik mee als lead-out voor Sam Bennett. Je weet nooit hoe een koers verloopt. Rijdt hij lek of wat dan ook, dan is het best mogelijk dat ik in een rit gedwongen wordt om voor eigen kansen te gaan. Maar er komen ook wedstrijden waarin hij niet rijdt, je weet dikwijls niet hoe een koers verloopt.”

Van Poppel kijkt uit naar de samenwerking met Bennett en voelt zich niet te groot om de sprint aan te trekken. “Ik kan een paar wedstrijden winnen, maar geen vijftien. Ik win liever vijftien koersen als lead-out van Sam dan dat ik zelf vijftien keer in de top tussen plek vier en zeven sprint. Je kunt ook voldoening putten aan een bijdrage in de overwinning. Je ziet nu ook weer dat er veel ploegen investeren in een lead-out-trein.”

“Zo’n Michael Mørkøv van Quick-Step krijgt heel veel lof. Zo wil ik me als lead-out op mijn manier ook proberen te ontwikkelen.”