Danny Stam: “Voorjaar Team SD Worx boven verwachting goed”

Interview

Met liefst acht overwinningen, waaronder drie WorldTour-klassiekers, heeft Team SD Worx in het voorjaar uitstekend gescoord. Uitermate tevreden blikt sportief manager Danny Stam dan ook terug op de eerste maanden in de nieuwe paars-rode kleuren van SD Worx. “We hebben de goede resultaten van de voorgaande jaren weer kunnen voortzetten. Deze resultaten waren boven verwachting”, geeft Stam aan.

Zestien podiumplaatsen waarvan acht overwinningen behaald door zeven verschillende rensters. Het zijn keurige rapportcijfers waarmee Team SD Worx debuteert in het vrouwenpeloton. “Het voorjaar was extreem belangrijk voor ons, omdat we voor de helft met een nieuwe ploeg van start zijn gegaan”, kijkt Stam terug. “Dan is het belangrijk dat je meteen de goede sfeer in de ploeg hebt. Tijdens onze trainingskampen in Denia in Spanje zag je meteen dat de groep zich goed samenpakte en daar hebben we conditioneel de basis gelegd voor deze goede seizoenstart.”

Welke overwinning steekt er voor jou bovenuit?

“Dan kijk je toch al snel terug naar de zege die het meest fris in je geheugen zit. In Luik-Bastenaken-Luik hebben we als team heel sterk gepresteerd. Juist na een aantal wedstrijden waarin we ondanks keurige uitslagen als team enigszins gefaald hadden, vond ik het mooi om te zien hoe we in de laatste Ardennen-wedstrijd weer als een blok reden. Dat toont de veerkracht van de ploeg. We waren het voorjaar begonnen met een fantastisch functionerend team in Omloop Het Nieuwsblad en we hebben het ook afgesloten met een ploeg in Luik waar iedereen boven zichzelf uitsteeg.”

Hoe kijk jij naar de ontwikkeling van de jonge talenten in de ploeg?

“Ik heb zeer positieve dingen richting de toekomst gezien. Lonneke Uneken wint op een prachtige manier de koninginnerit in de Healty Ageing Tour, waaruit blijkt dat ze opnieuw een stapje heeft gezet. Vervolgens heeft ze wat pech gekend en is ze even ziek geweest. Nu moet je de goede weg een vervolg geven. En Anna Shackley en Niamh Fisher-Black tonen ook aan dat ze dicht bij de aansluiting met de beteren zitten. Dat is nog slechts een kwestie van tijd. In een ploeg met zoveel toppers kunnen zij veel leren. Nadeel kan zijn dat ze in dienst moeten rijden van de toppers, waardoor je hun progressie nog niet meteen in een eigen uitslag ziet. Beiden hadden bijvoorbeeld in een van de heuvelklassiekers rond plek tien kunnen eindigen wanneer ze puur voor hun eigen kansen hadden kunnen koersen. Voor de lange termijn is dit wel de beste investering in hun carrière.”

Meest opvallend was misschien wel Demi Vollering die een reeks van prachtige wedstrijden afsloot met de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik.

“Demi heeft inderdaad een enorme stap gezet en de aansluiting met de wereldtop gemaakt. Knap hoe zij na een aantal fouten in de voorgaande wedstrijden in Luik de koers weet te winnen. Zo’n klassieke zege zal haar vertrouwen richting de toekomst alleen vergroten. Maar wat misschien het belangrijkste is, in alle wedstrijden waar ze dit jaar is gestart, heeft ze een hoofdrol weten op te eisen. Dit belooft veel goeds voor de toekomst.”

Bij Anna van der Breggen en Demi Vollering pakte de hoogtestage in Sierra Nevada goed uit.

“Met Anna hadden we al goede ervaringen uit het verleden. Bij Demi heeft het nu ook heel goed uitgepakt. Richting de Giro d’Italia en de Olympische Spelen zullen we een hoogtestage in Tignes beleggen. Toch wil ik de hoogtestage niet heilig verklaren. Het kan ook best zo zijn dat Demi dit talent gewoon in zich heeft zitten en dat ze die extra prikkel niet nodig heeft. Dat moet de toekomst uitwijzen.”

Wat heb jij geleerd van het afgelopen voorjaar?

“Dat het niveau in het vrouwenwielrennen in de breedte opnieuw omhoog is gegaan. In een olympisch jaar zie je sowieso al snel dat iedereen beter rijdt omdat iedereen aan het vechten is voor een plekje in de olympische selecties. Verder viel me op dat er meer ploegen zijn die meespelen om de overwinningen, maar je ziet ook dat die ploegen allemaal in de breedte sterker zijn geworden.”

Wat zijn de belangrijkste doelen in 2021 na dit succesvolle voorjaar voor Team SD Worx?

“In mei staat een aantal belangrijke wedstrijden in Spanje op het programma. Vervolgens gaan we ons voorbereiden op de Giro. Al staat de Giro dit jaar vooral in het teken van de Olympische Spelen in Tokyo. In onze ploeg zitten liefst acht, misschien negen, rensters die in actie komen op de Zomerspelen. Dat is voor hen het grote doel en dat drukt een groot stempel op onze ploeg in de komende maanden. Na Tokio staan er nog de EK in Trentino, WK in België en Parijs-Roubaix op het programma. Dat zorgt ervoor dat er in het najaar ook nog de nodige mooie uitdagingen liggen.”