Danny Stam: “Drang om weer te beginnen is groter dan de paniek” zondag 19 juli 2020 om 14:18

Voor Boels-Dolmans begint het tweede deel van het seizoen volgende week al in het Baskenland, met drie eendagskoersen in vier dagen. Namens de Nederlandse topploeg kijkt ploegleider Danny Stam uit naar de herstart. “Wij bijten het spits af. En om eerlijk te zijn, de wil om te fietsen is groot is”, zegt Stam in het AD.

“Natuurlijk nemen we de gezondheidsrisico’s altijd in overweging, maar de drang om weer te beginnen is groter dan de paniek”, geeft de oud-baanwielrenner aan. “De enige zekerheid die we hebben is dat wanneer een wedstrijd nu niet meer doorgaat, die ook niet meer terugkomt op de kalender.”

‘UCI weet zelf nog niet welke weg ze moeten bewandelen’

De afgelopen weken werkte Boels-Dolmans een trainingskamp af in Limburg met rensters die allemaal al getest waren op het coronavirus. Rondom wedstrijden wordt het UCI-protocol gevolgd, al zet Stam daar wat vraagtekens bij. “Volgens mij weten ze zelf nog niet helemaal welke weg ze moeten bewandelen”, aldus Stam.

“Eerst zou het gaan om een serologische test om te kijken of iemand het virus gehad hebt en dan drie dagen van te voren ook de gewone coronatest. Afgelopen week veranderde dat in de gewone PCR-coronatest op zes en drie dagen voor de race. Maar donderdag kregen wij een bericht dat het protocol begin volgende week wordt aangepast.

Zonder Amerikaanse rensters

Boels-Dolmans moet het de komende wedstrijden in ieder geval doen zonder Katie Hall en Skylar Schneider, die voorlopig nog niet van de Verenigde Staten naar Europa kunnen vliegen. Chantal Blaak, Anna van der Breggen, Eva Buurman, Karol-Ann Canuel, Christine Majerus en Lonneke Uneken starten wel in Emakumeen Nafarroaka Klasikoa, Clásica Femenina Navarra en Durango-Durango Emakumeen Saria. Daarna reizen de rensters, als de gezondheidssituatie niet verslechtert, naar Strade Bianche.