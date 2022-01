Dankbare Simon Clarke: “Drie weken geleden bad ik nog voor een kans”

Simon Clarke werd bij zijn debuut voor Israel-Premier Tech vijfde in de Trofeo Calvíà. Voor de Australiër, die na het stoppen van Qhubeka-NextHash een tijdlang vreesde voor het einde van zijn carrière, was dat een hele opluchting. “Drie weken geleden had ik nog niet eens een team”, blikt hij op de site van zijn nieuwe ploeg terug op een moeilijke periode.

“Ik zat thuis in Australië met m’n hoofd naar beneden, hard trainend en biddend dat ik nog een kans zou krijgen. Op het moment dat ik die kans nog kreeg, wilde ik laten zien dat ik direct zou kunnen presteren en klaar was om ervoor te gaan”, vervolgt een dankbare Clarke, die dus inderdaad gelijk op de afspraak was.

De 35-jarige renner zegt ook genoten te hebben van het koersen op zich. “De eerste twintig, dertig kilometer zat ik echt te genieten, te genieten van het terug in het peloton. Ik was gewoon dankbaar voor de kans die Israel-Premier Tech me geboden heeft om mijn werk voort te zetten. Daarna kwam het er gewoon weer op aan zo goed mogelijk te rijden en de juiste ontsnapping eruit te pikken. Gelukkig lukte dat goed en ik zat op het juiste moment mee”, klinkt het.