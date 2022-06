Danique Braam klopt Vanhove en Truyen in GP Mazda Schelkens

Danique Braam heeft de eerste editie van de GP Mazda Schelkens (1.2) op haar naam geschreven. De 26-jarige Nederlandse van Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport bleef na een koers van net geen 130 kilometer Marith Vanhove en Marthe Truyen voor in de sprint.

De GP Mazda Schelkens was de eerste manche van de gloednieuwe de SKM Ladies Cycling Cup. De rensters die aan de start stonden, kregen een koers van net geen 130 kilometer voor de wielen geschoven in en rond Borsbeek. Het parcours was biljartvlak en dus stond een sprint met een grote groep in de sterren geschreven.

En een sprint kregen we ook in Borsbeek, en daarin bleek Braam over de snelste benen te beschikken. De Nederlandse wist Marith Vanhove en Marthe Truyen naar de dichtste ereplaatsen te verwijzen. Het is voor Braam haar eerste zege op de weg. De 26-jarige renster timmerde de voorbije weken al flink aan de weg, met ereplaatsen in onder meer de Veenendaal-Veenendaal Classic en Dwars door de Westhoek.

Over de SKM Ladies Cycling Cup De GP Mazda Schelkens is dus de eerste manche van de SKM Ladies Cycling Cup, een gloednieuw regelmatigheidsklassement voor vrouwen. De Cup telt vijf manches, allen in de provincie Antwerpen. Staf Van Mensel is de man die zijn schouders onder het project zette. Met de SKM Ladies Cycling Cup mikt Van Mensel niet op een WorldTour-peloton, wel op jong Belgisch talent. “We willen echt jonge Belgische rensters laten doorgroeien”, zegt Van Mensel. “Natuurlijk zijn ook de WorldTour-teams welkom, maar we mikken vooral op ploegen uit eigen land. Hopelijk maken we op die manier Belgische rensters warm voor het internationale wielrennen. Als er binnen een paar jaar meer rensters uit eigen land aan de start staan dan nu, hebben we ons doel bereikt.” Kalender:

6 juni 2022: Mazda Schelkens – Borsbeek (UCI 1.2)

12 juni 2022: Spar Flanders Diamond Tour – Nijlen (UCI 1.1)

10 juli 2022: Twee Districtenpijl – Ekeren-Deurne (UCI 1.1)

15 augustus 2022: GP Yvonne Reynders – Noorderwijk (UCI 1.2)

4 september 2022: GP Beerens – Aartselaar (UCI 1.1)