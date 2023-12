dinsdag 12 december 2023 om 10:41

Daniel Navarro (40) hangt na negentien profjaren zijn fiets aan de haak

Het zal even wennen zijn: Daniel Navarro zal in 2024 niet meer te zien zijn in het profpeloton. De 40-jarige Spanjaard, die het afgelopen seizoen nog uitkwam voor Burgos-BH, heeft zijn afscheid als beroepsrenner aangekondigd. Hij was negentien jaar prof.

“Mijn wielerjaren hebben me de kans gegeven om nieuwe mensen en plaatsen te leren kennen die ik altijd bij me zal dragen”, schrijft Navarro op Instagram. “Er waren supermooie momenten en minder mooie momenten, maar door iedereen die erbij was, was alles zeker gemakkelijker.”

Navarro, die benadrukt dat hij voor zijn plezier zal blijven fietsen, bedankt zijn vrouw en de vele ploegen waar hij voor reed. Hij begon zijn carrière in 2005 bij Liberty Seguros. Daarna reed hij voor Astana, Saxo Bank, Cofidis, Katusha, Israel Start-Up Nation en, sinds 2021, Burgos-BH. De klimmer maakte vooral naam als belangrijke helper in de bergen, onder meer van Alberto Contador, maar behaalde ook zelf zijn successen.

In totaal won Navarro vier wedstrijden. Hij opende zijn erelijst in 2010 met een ritzege in het Critérium du Dauphine. Later volgden nog een etappe in de Tour de l’Ain (2012), de Vuelta a Murcia (2013) en een rit in de Vuelta a España (2014). In de Tour de France van 2016 was twee keer derde in de daguitslag.