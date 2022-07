Daniel Martínez kan klassementsambities opbergen: “Mijn lichaam gaf het op”

Voor Daniel Felipe Martínez was de negende etappe van de Tour de France er eentje om snel te vergeten. De Colombiaan, een van de speerpunten in de ploeg van INEOS Grenadiers, verloor in de rit naar Châtel een kwartier en zakte in het klassement van de tiende naar de dertigste plaats.

Martínez verloor op 21 kilometer van de finish, op de klim naar Pas de Morgins, de aansluiting met de groep van de gele trui en moest op de streep in skigebied Les Portes du Soleil vijftien minuten toegeven op de andere klassementsrenners. Hij weet het tijdsverlies aan gezondheidsproblemen, die hem al een paar dagen parten speelden. “Ik kampte al drie dagen met een slechte gezondheid en nu gaf mijn lichaam het op.”

Het peloton houdt vandaag een rustdag, voordat de ronde morgen verdergaat met de bergetappe tussen Morzine en Megève. Daar wilde de Colombiaan, winnaar van het nationaal kampioenschap tijdrijden en ook de Ronde van het Baskenland, optimaal gebruik van maken. “We zullen de nabije toekomstig rustig bekijken”, aldus de 26-jarige renner, die nu dertigste staat in het klassement, op 17:12 minuten van het geel.

Teleurstellend

“Hij voelde zich niet zo goed. Dat was te zien, niet waar?”, vertelde Rod Ellingworth, directeur van INEOS Grenadiers, in gesprek met Cyclingnews na de negende etappe van de Tour. “We moeten bekijken wat er gebeurd is, maar het is zeker een beetje teleurstellend voor hem, want hij is hier gekomen voor een beter resultaat dan dat hij nu zal halen. Maar zo gaat dat, zo is het leven”, zei Ellingworth, die nog wel drie man bij de beste tien heeft staan.

Geraint Thomas staat derde op 1:17 minuut, Adam Yates vierde op 1:25 minuut en Tom Pidcock zevende op 1:46 minuut. De moeilijke dag van Martínez zal de aanpak van de ploeg niet veel veranderen, zei Ellingworth. “Niet echt, nee. Uiteindelijk hebben we nog steeds drie jongens hoog in het klassement. Tom is daar, de koers heeft tot nu toe goed uitgepakt voor Tom en we zullen zien”, aldus de Brit.