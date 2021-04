Daniel Martin rijdt naast Tour de France ook Giro d’Italia

Daniel Martin staat op 8 mei aan de start van de Giro d’Italia. De Ierse klimmer is de kopman van Israel Start-Up Nation. Het wordt voor de 34-jarige Martin, na de editie van 2010, zijn tweede deelname aan de Italiaanse rittenkoers. In de zomer start hij ook in de Tour de France.

“Na 2010 paste de Giro simpelweg niet vaak in mijn programma, naast de Ardennenklassiekers en de Tour de France”, vertelt Martin. “Het parcours ziet er goed uit voor het team dat naast mij start in Turijn. Ik kan niet wachten om te gaan voor een ritzege, om zo mijn reeks aan ritzeges in de drie grote rondes compleet te maken. Het voelt alsof ik een nieuwe wedstrijd ga ontdekken, alsof ik een neoprof ben.”

Ploegmanager Kjell Carlström denkt dat het parcours van de Giro op het lijf geschreven is voor Martin. “Op papier past het heel goed bij zijn stijl van koersen. Het wordt interessant om te zien, omdat er duidelijk veel favorieten zijn. Dan wordt omringd door een ploeg die hem kan ondersteunen op het vlakke en in de heuvels”, zegt Carlström. De Ier rijdt na de Giro ook nog de Tour. “We geloven dat hij in beide grote rondes goed kan presteren.”