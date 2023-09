maandag 4 september 2023 om 11:56

Daniek Hengeveld spreekt bondscoach tegen: “Zijn uitspraak klopte niet”

Een opvallend statement van Daniek Hengeveld (Team dsm-firmenich) zaterdag op haar Instagram. De Nederlandse baan- en wegwielrenster gaat in op het missen van het WK baanwielrennen en spreekt daarbij haar bondscoach Nick Stöpler tegen: “Zijn uitspraak klopte niet.”

“Voor de koppelkoers bij de vrouwen had ik in eerste instantie Hengeveld geselecteerd op basis van haar vierde plek tijdens de Nation’s Cup in Milton, maar helaas krijgt zij geen ruimte van haar ploeg om een olympisch traject te volgen, zei Stöpler in juli.

Hengeveld reageert daar nu op: “Ik heb vragen gekregen waarom ik niet op het WK reed en zag een artikel verschijnen waarin de baancoach zei dat mijn ploeg niet meewerkte, maar dat is niet waar. Vanaf het moment dat ik tekende bij Team dsm-firmenich heb ik duidelijk aangegeven dat mijn focus op de weg ligt en blijft liggen. Dat heb ik de bondscoach ook verteld.”

De Nederlandse renster geeft tot slot aan dat ze in de Simac Ladies Toer na ruim anderhalve maand zonder koers weer haar rentree maakt. “Na anderhalve maand training kijk ik er naar uit om weer terug te keren in koers”, eindigt ze.