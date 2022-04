Daniel Felipe Martínez vloert Alaphilippe in Ronde van het Baskenland

De vierde etappe van de Ronde van het Baskenland, met finish in Zamudio, is gewonnen door Daniel Felipe Martínez. De Colombiaan van INEOS Grenadiers was na een enerverende etappe de snelste in de sprint van een uitgedunde groep, al was het verschil met Julian Alaphilippe zeer klein. Primož Roglič gaat nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement.

Op dag vier van de Ronde van het Baskenland kregen de coureurs weer een lastige rit voor de wielen geschoven. Gisteren streden de favorieten om de zege, maar vandaag keken de vluchters met interesse naar het routeboek. De wedstrijd vertrok vandaag vanuit het op 500 meter hoogte gelegen Vitoria-Gasteiz en vervolgens trok de route over vier serieuze beklimmingen richting de finish in Zamudio. Met de Urruztimendi (1,9 km aan 11%, max. 16-18%) werd het zware werk ook vandaag niet geschuwd, de Vivero (6 km aan 6,3%, max. 18-19%) stond twee keer op het programma en moest dienen als absolute scherprechter.

Sterke kopgroep met Vansevenant en Thomas

De renners, met geletruidrager Primož Roglič op de eerste rij, vertrokken ook vandaag weer onder een overheerlijk Baskisch lentezonnetje. Na diverse schermutselingen van bij de start wisten veertien renners elkaar te vinden en weg te rijden uit het peloton. De namen: Mauri Vansevenant, Geraint Thomas, Cristián Rodríguez, Victor Lafay, Rubén Fernández, Bruno Armirail, Ruben Guerreiro, Mark Donovan, Jefferson Cepeda, Davide Formolo, Óscar Rodriguez, Tsgabu Grmay, Mikel Iturria en Felix Grossschartner. Pascal Eenkhoorn was aanvankelijk ook mee, maar liet zich op vraag van de ploegleiding van Jumbo-Visma weer inlopen door het peloton.

De kopgroep kreeg niet zomaar een vrijgeleide op weg naar de finish. In het peloton probeerden de mannen van Equipo Kern Pharma de scheve situatie recht te zetten, aangezien er geen enkele renner van de Spaanse formatie mee was in de vroege vlucht. Equipo Kern Pharma wist het verschil aanvankelijk binnen de perken te houden, maar kwam tegelijkertijd ook geen sikkepit dichter op de veertien koplopers. Na een vergeefse jacht op de koplopers brak de veer en zo kregen de veertien aanvallers eindelijk wat ademruimte. De voorsprong liep op tot ruim drie minuten, een strijd op twee fronten werd steeds aannemelijker.

Kopgroep spat uiteen op de Urruztimendi

En zo mocht Cristián Rodríguez, woensdag ook al de hele dag in de aanval, zich de virtuele leider noemen. De Spanjaard van TotalEnergies was de best geplaatste renner in de kopgroep (zestiende op 2m12s van Roglič) en kon eventueel een dubbelslag slaan. Jumbo-Visma had echter andere plannen en liet de voorsprong niet al te hoog oplopen. Rodríguez kon zich met andere woorden beter richten op het bergklassement en dat deed de 27-jarige renner dan ook. De bergkoning kwam als eerste boven op de tweede klim van de dag, de Java, en wist zo wat welkome puntjes binnen te halen voor de bergtrui.

Met nog ruim vijftig kilometer te gaan zag Grmay zijn moment gekomen om te versnellen. De uit Ethiopië afkomstige klimmer sprong weg uit de kopgroep en wist in z’n eentje een minuut uit te lopen op zijn medevluchters. Een dappere poging van de renner van BikeExchange-Jayco, maar het bleek verspilde moeite, aangezien Grmay op de steile stroken van de Urruztimendi werd ingerekend door de sterkste klimmers uit de kopgroep. Thomas, Guerreiro, Lafay en Armirail gingen op en over de moegestreden Grmay en begonnen gezamenlijk aan de snelle afdaling van de Urruztimendi. In de groep der favorieten bleef het rustig.

Actie op de steile Vivero

Vansevenant, Iturria en Formolo wisten in de wat vlakkere tussenfase tussen de Urruztimendi en de Vivero weer aan te sluiten bij Thomas, Guerreiro, Lafay en Armirail, waardoor we met zeven koplopers begonnen aan de laatste scherprechter van de dag: de Vivero. In de eerste twee kilometer kregen de renners duizelingwekkende stijgingspercentages voor de wielen geschoven, maar Lafay liet zich er niet door afschrikken en ging vol aan. Armirail probeerde te volgen, maar trapte op zijn adem en zag zijn landgenoot alsmaar kleiner worden. In het peloton zat de vaart er inmiddels ook goed in, mede door een versnelling van Pierre Latour.

Lafay bedwong intussen aan een strakke cadans de steilste percentages van de Vivero en wist zo zijn voorsprong op de eerste achtervolgers – Armirail, Thomas, Formolo en Guerreiro – verder uit te breiden. In de groep der favorieten werd bij momenten stevig doorgereden, maar viel het ook net zo vaak weer stil. Hierdoor kon Lafay zijn voorsprong uitdiepen tot anderhalve minuut en zo deed hij nadrukkelijk een gooi naar de ritzege. De renner van Cofidis kwam als eerste boven op de Vivero, maar de finish in Zamudio werd pas bereikt na een snelle finale van net geen twintig kilometer.

Lafay maakt indruk, maar valt stil in de finale

De eenzame koploper moest kortom nog een solo van een twintigtal kilometer uit zijn benen schudden. Het gevaar kwam niet meer van zijn medevluchters, maar van het uitgedunde peloton, aangevoerd door de mannen van Quick-Step Alpa Vinyl en later ook Bahrain Victorious en UAE Emirates. Het verschil tussen Lafay en de groep (met daarin de belangrijke klassementsrenners) was nog maar een minuut. Thomas, Guerreiro, Formolo en Armirail werden nog opgeslokt door het grote pak, maar de voorsprong van Lafay leek geruststellend. De Fransman viel echter stil in de finale en werd op twee kilometer van de streep ingerekend.

En zo kregen we toch een sprint met een uitgedunde groep. Remco Evenepoel zette zich in de laatste kilometer weer op kop voor Julian Alaphilippe en maakte opnieuw indruk met een enorme kopbeurt, maar Alaphilippe kon het andermaal niet afmaken. De Fransman kwam nog wel opzetten in de laatste meters, maar het was Daniel Felipe Martínez die met miniem verschil wist te winnen. Alaphilippe werd op enkele millimeters tweede, Diego Ulissi eindigde als derde. Primož Roglič kwam als vierde binnen en blijft de leider in de Ronde van het Baskenland.