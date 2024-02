zondag 18 februari 2024 om 18:38

Daniel Felipe Martínez verlaat Algarve met twee ritzeges: “Heel speciaal voor mij”

Daniel Felipe Martínez heeft de Volta ao Algarve afgesloten met een tweede plaats in het eindklassement én twee ritzeges. Op de slotdag deed ook eindwinnaar Remco Evenepoel een gooi naar de ritzege, maar de Colombiaan van BORA-hansgrohe had duidelijk een explosievere sprint. “En dit was duidelijk de zwaarste rit van deze week”, vertelt Martínez.

“Er waren heel veel aanvallen vandaag”, gaat hij verder, doelend op onder meer de demarrage van Wout van Aert en Ben Healy op ruim 40 kilometer van de finish. “Ik wist dat er nog lang te gaan was tot de finale, dus bleef ik rustig. Ik moet ook zeggen dat. de ploeg geweldig werk heeft gedaan. Ik was al eens tweede op de Alto do Malhão en om nu weer te winnen is heel speciaal voor mij.”

Weer, want eerder deze week was Martínez op de Alto da Fóia ook al sneller dan Evenepoel. In het eindklassement was het verschil tussen de twee uiteindelijk 43 seconden. Die achterstand liep Martínez vooral op in de individuele tijdrit.

BORA-hansgrohe was voorbereid op een zware koers, aldus ploegleider Christian Pömer. “Er zou gekoerst worden als een klassieker”, zegt hij op de ploegsite. “We concentreerden ons volledig op de ritzege met Dani, dat was puur tactisch. Hij had Sergio Higuita nog bij hem op de slotklim, maar we reden als een eenheid en vol voor de winst. Dat is briljant gelukt.”