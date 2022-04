Daniel Felipe Martínez na sterk voorjaar: “Mentale aspect cruciaal”

Daniel Felipe Martínez kende een uitstekend voorjaar. De winnaar van de Ronde van het Baskenland verzekerde El Ciclismo, dat hij “zonder twijfel” de beste periode uit zijn carrière beleeft. “Het team heeft me veel vertrouwen gegeven”, wijst hij op een van de oorzaken van zijn sterke prestaties.

“Van ervaren ploeggenoten als Michał Kwiatkowski en Geraint Thomas, renners met grote kwaliteiten, krijg ik hulp en advies. Ze geven me echt vertrouwen om het goed te doen”, aldus Martínez, die vertelt dat zijn derde plaats in de Volta ao Algarve hem een plekje in de selectie voor Parijs-Nice opleverde. Daar eindigde hij op dezelfde trede van het podium. Vervolgens won hij de Ronde van het Baskenland en reed hij naar top-5 plaatsen in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Martínez is niet anders gaan trainen, vertelt hij. Hij wijst vooral op zijn toegenomen ervaring. “Jaar na jaar telt dat op”, legt de 26-jarige renner uit. Daarnaast denkt hij dat hij sterker is geworden in het hoofd. “Je moet niet alleen het fysieke trainen, ook het mentale aspect is heel belangrijk. Ik geloof dat dat van cruciaal belang is in de ontwikkeling die ik heb laten zien.”

Kopman in de Tour?

Momenteel heeft Martínez een rustweek, nadat hij het voorjaar afsloot met een vierde plek in Luik-Bastenaken-Luik. De Colombiaan wil weer energie opdoen om later via de Ronde van Zwitserland toe te werken naar de Ronde van Frankrijk. Of hij in La Grand Boucle het kopmanschap zal dragen bij INEOS Grenadiers, weet hij nog niet.

Die Tour is “nog heel ver weg”, volgens Martínez. Hij wijst erop dat zijn ploeg, ondanks het ontbreken van Egan Bernal (geblesseerd) en Richard Carapaz (rijdt de Giro), twee renners met veel ervaring meeneemt: Geraint Thomas en Adam Yates. “Als de Tour de France begint, zal tijdens de wedstrijd beslist worden hoe we het gaan doen. Op dit moment ben ik kalm, geniet ik van mijn familie en wil ik gewoon mijn best doen in de Tour.”