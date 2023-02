Daniel Felipe Martínez mikt ook dit jaar weer op heuvelklassiekers

Daniel Felipe Martínez zal ook dit jaar weer aan de start verschijnen van de heuvelklassiekers, zo meldt Revistamundociclistico. De Colombiaanse klimmer van INEOS Grenadiers kiest voor een vertrouwde aanloop richting de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

De 26-jarige Martínez rijdt – net als vorig jaar – de Volta ao Algarve (15-19 februari), Parijs-Nice (5-12 maart) en de Ronde van het Baskenland (3-8 april), om dan vervolgens deel te nemen aan de Amstel Gold Race (16 april), Waalse Pijl (19 april) en Luik-Bastenaken-Luik (23 april). Martínez stond wel nog niet eerder aan de start van de Amstel Gold Race.

Martínez heeft de lastige taak om nóg beter te doen dan vorig jaar. Toen werd hij derde in de Volta ao Algarve en Parijs-Nice en won hij zelfs de Ronde van het Baskenland. Ook in de heuvelklassiekers wist hij zich sportief te onderscheiden, met top 5-noteringen in de Waalse Pijl (5e) en Luik-Bastenaken-Luik (4e).

De coureur van INEOS Grenadiers, die in de zomer zal worden uitgespeeld als (mede)kopman in de Tour de France, heeft dit seizoen al wat wedstrijdkilometers in de benen. Martínez begon zijn wielerjaar in de Vuelta a San Juan (25ste) en deed ook al mee aan de Colombiaanse wegkampioenschappen. In de wegrit was hij goed voor een zilveren medaille.

Wedstrijdprogramma Daniel Felipe MARTÍNEZ