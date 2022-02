Daniel Felipe Martínez is opnieuw Colombiaans kampioen in het tijdrijden

Daniel Felipe Martínez is voor de derde keer in zijn carrière Colombiaans kampioen tijdrijden geworden. De 25-jarige renner van INEOS Grenadiers bleek over een traject van 38,3 kilometer twaalf seconden sneller dan Esteban Chaves. Diego Camargo mocht de bronzen medaille ophalen.

Martínez deed 43 minuten en 27 seconden over de tijdrit van 38 kilometer. De voor EF Education-EasyPost uitkomende Chaves, die toch niet te boek staat als een tijdritspecialist, gaf aan de finish slechts twaalf seconden toe op Martínez. Camargo, sinds dit seizoen een ploegmaat van Chaves bij EF Education-EasyPost, moest 41 seconden prijsgeven. Walter Vargas en Rodrigo Contreras vervolledigden de top-5.

Voor winnaar Martínez is het dus zijn derde nationale titel tegen de klok. Zijn eerste titel kwam er in 2019 en ook in 2020 bleek hij de beste tijdrijder van Colombia. Vorig jaar stond hij niet aan de start en daar wist Vargas toen optimaal van te profiteren.

Opsteker

Voor Martínez is het overigens een flinke opsteker, na een moeilijk seizoenseinde in 2021. De renner reed vorig jaar een ijzersterke Giro d’Italia in dienst van de latere eindwinnaar Egan Bernal, werd zelf nog vijfde in het eindklassement, maar kwam in aanloop naar de Vuelta a España zwaar ten val in de Ronde van Burgos en reed vervolgens geen wedstrijd meer. Tot vandaag.