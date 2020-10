Dan Martin: “Tegenwind op de slotklim maakte aanvallen lastig”

De klassementsrenners hielden zaterdag hun kruit droog. Volgens Dan Martin had dat te maken met de tegenwind op de slotklim: “Die maakte aanvallen moeilijk.”

“Ik kon daardoor ook gemakkelijk in de wielen rijden, maar al met al was het echt een zware dag. Elke beklimming werd er hard omhoog gereden, maar ik voelde me goed vanaf de start”, doet hij zijn verhaal.

“Zelf merkte ik op dat er in de laatste kilometer wind in de rug was. Om niet verrast te worden door andere aanvallen ben ik zelf maar vroeg aan mijn sprint begonnen. Uiteindelijk ben ik weer in de toptien geëindigd.”

Als nummer drie begint de Ier morgen aan de etappe naar de Alto de l’Angliru. “Hopelijk heb ik morgen weer dezelfde benen. Op de Angliru is het niet meer mogelijk om je te verstoppen”, eindigt hij.