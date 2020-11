Dan Martin: “Een van de zwaarste etappes die ik ooit heb gereden”

Dan Martin wilde het podium aanvallen in de laatste bergrit, maar mag uiteindelijk blij zijn met het behouden van zijn vierde plaats. “Dit was een van de zwaarste etappes die ik ooit heb gereden.”

Op de Alto de La Covatilla moest de Ier dan ook passen op een aanval van Hugh Carthy. “”De kou, de regen en het krankzinnige tempo zorgden ervoor dat deze etappe er eentje teveel voor mij was. Uiteindelijk kon ik vandaag alleen maar de schade beperken. Ik was van plan een aanval te plaatsen, maar ik moet concluderen dat er deze ronde uiteindelijk drie renners beter zijn geweest.”

Toch is Martin erg trots. “Trots op wat we allemaal hebben bereikt in de afgelopen drie weken. De ploeg heeft me vorig jaar gecontracteerd met het geloof dat ik resultaten als deze kon behalen. Ik ben blij dat ik ze dit vertrouwen terug heb kunnen betalen.”

“Deze Vuelta was one hell of a ride. Ik heb hier mijn beste resultaat in een grote ronde ooit behaald en heb ook nog eens een etappe gewonnen. Drie weken geleden hadden we ons dergelijke resultaten niet kunnen voorstellen. Voor het team is dit echt een mijlpaal.”

“Volgend jaar zullen onze ambities groter zijn”, besluit hij. “Ik wil het gehele team bedanken voor de afgelopen drie weken. Dit smaakt naar meer.”