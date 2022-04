Damiano Caruso klopt Vincenzo Nibali en Domenico Pozzovivo op Sicilië

Damiano Caruso heeft de tweede etappe van de Giro di Sicilia gewonnen. De ervaren klimmer, die hier uitkomt voor de Italiaanse nationale selectie, bleef in een oplopende aankomst zijn landgenoten Vincenzo Nibali en Domenico Pozzovivo voor. Caruso is ook de nieuwe leider in het klassement.

In het openingsuur werd flink gekoerst om deel uit te maken van de kopgroep van de dag. Uiteindelijk slaagden negen renners daarin: Mattias Nordal (Biesse-Carrera), Andrés Liber Mancipe (Colombia Tierra de Atletas), Yusuke Kadota (EF Education-NIPPO Devo), Stephen Bassett (Human Powered Health), Giulio Masotto, Stefano Gandin (Corratec), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka), Federico Burchio (Work Service Vitalcare Vega) en Cristian Rocchetta (Zalf Euromobil Fior).

Heel groot werd de voorsprong van de negen nooit, omdat de Italiaanse selectie en ook EOLO Kometa het tempo hoog hielden in het peloton. Op de Enna-klim, een kleine veertig kilometer voor de finish, spatte de kopgroep vervolgens uit elkaar. Gandin greep de meeste bergpunten en bleef het langst uit de greep van het peloton. Zeven kilometer voor de meet werd de Italiaan gegrepen.

Zware slotkilometer bepalend

De slotfase richting finishplaats Caltanissetta was erg explosief, met een slotklim van ruim acht kilometer die was opgedeeld in twee delen. Met eerst vijf kilometer aan 5% naar boven, gevolgd door een korte afdaling en een laatste kilometer aan opnieuw 5% omhoog.

Op het eerste lastige stuk plaatste de Colombiaan Cristian David Rico een aanval, maar hij werd tijdig weer gegrepen door de troepen van de Italiaanse selectie. Toch was de finale niet lastig genoeg voor de pure klimmers, omdat een veertigtal renners overbleef bij het ingaan van de slotkilometer. Daarom maakte de Italiaanse selectie er een lange sprint van in dienst van Damiano Caruso. Hij moest het opnemen tegen Vincenzo Nibali, Kenny Elissonde en Domenico Pozzovivo.

Caruso werd uitgeleid door Alessandro Fedeli en maakte het overtuigend af. Nibali kwam niet uit zijn wiel en werd tweede, voor Pozzovivo en Elissonde. Het is de tweede overwinning op rij voor de nationale selectie, nadat Matteo Malucelli dinsdag al de openingsrit won. De sprinter staat nu de leiderstrui af aan zijn ‘ploegmaat’ Caruso.