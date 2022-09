Damesteam Multum Accountants verdwijnt uit het peloton

De Belgische wielerploeg Multum Accountants Ladies Cycling Team houdt aan het einde van het seizoen op te bestaan. Er waren plannen om in 2023 door te gaan als een clubteam, maar dit gaat toch niet door. De formatie reed de voorbije seizoenen op een continentale licentie.

Jos Coolens, de president van Multum Accountants, geeft op social media tekst en uitleg. “Gezien de status-quo qua resultaten in de WWT en 1.1-Pro wedstrijden door ons team, was het idee ontstaan om – mede door besparingen – af te zien van onze UCI-status en in 2023 een goed gestructureerd clubteam op poten te zetten. In feite een UCI-ploeg zonder UCI-logo. Een goed uitgeruste ploeg van tien rensters, gevormd door de teamplayers van 2022 en enkele versterkingen.”

Leegloop

“Door op een lager niveau te koersen, zou de groepssfeer verbeteren en gemotiveerde renners presteren beter. We wilden geen rensters met profallures en een nieuwelingenmentaliteit, maar daden! Enkele sponsors deden een extra duit in het zakje voor de komende twee jaar en waren akkoord met deze gang van zaken: even gas terug en herorganiseren. Maar zodra het woord clubteam viel, kozen de meesten van onze ‘uitverkorenen’ de vlucht. Foto’s op social media werden al druk gedeeld, nog voor ons in te lichten.”

Er bleek vervolgens te weinig tijd om te schakelen. “Door het gebrek aan vertrouwen en tijd om nieuwe degelijke rensters te zoeken, hebben we in overleg met Multum Accountants (de hoofdsponsor, red.) besloten dat het nieuwe clubteam niet zal doorgaan. Met als gevolg dat ons wieleravontuur na twaalf jaar zal stoppen per 31 december. Dit is spijtig voor de rensters die nog wél in ons geloofden. In die twaalf jaar hebben we ons veelal geamuseerd, met de gedachte dat we ons steentje hebben bijgedragen – hoe relatief ook – aan het dameswielrennen.”

De ploeg werd in 2012 als clubteam opgericht onder de naam Autoglas Wetteren. Acht jaar later werd de stap gemaakt naar het UCI-niveau en ging de formatie rijden op een continental-licentie. Dit seizoen koersen onder meer Sara Maes (Belgisch U23-kampioene op de weg), Fien Delbaere en Mareille Meijering voor Multum Accountants. In het verleden reden ook Thalita de Jong, Ann-Sophie Duyck, Stine Borgli en Puck Moonen voor het team.