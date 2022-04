Dameskern Pauwels Sauzen-Bingoal gaat samenwerken met wegteam Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport

Veldritteam Pauwels Sauzen-Bingoal en het dameswegteam Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport slaan deze zomer de handen in elkaar. Door de nieuwe samenwerking kunnen de veldrijdsters uit het team van Jurgen Mettepenningen de komende maanden een internationaal wegprogramma gaan afwerken op hoog niveau.

De samenwerking tussen beide teams zal niet alleen Denise Betsema, het nummer twee op de wereldranglijst van het damesveldrijden, maar ook alle andere rensters van Pauwels Sauzen-Bingoal de komende maanden de kans geven als gelegenheidsrensters van Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport te proeven van rittenwedstrijden en eendagskoersen van hoog niveau. Dankzij een uitdagend zomerprogramma op UCI-niveau zullen de rensters een extra stapje vooruit zetten in de voorbereiding op het volgende veldritseizoen, dat uiteraard prioritair blijft.

Jurgen Mettepenningen, manager van Pauwels Sauzen-Bingoal heeft er het volgende over te zeggen: “Het zomerprogramma op de weg blijkt al enkele jaren een verbeterpunt voor onze dameswerking. We wilden richting volgende winter een voorbereiding die voldoende zwaar weegt. Meer basis opdoen, om daar de vruchten van te plukken in het veldritseizoen. Het was een logische keuze om daarvoor samen te gaan werken met Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport: niet alleen door de link met onze gemeenschappelijke sponsor Bingoal, maar vooral ook door het programma dat de ploeg afwerkt. Dat is van topniveau. Alle rensters in ons team krijgen de mogelijkheid van deze samenwerking gebruik te maken, als ze dat wensen. Een hele mooie kans om zich verder te ontwikkelen.”

Tom De Kort, damesploegleider van Pauwels Sauzen-Bingoal, zal tijdens de gemeenschappelijke wedstrijden fungeren als tweede ploegleider bij Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport. De rensters van Pauwels Sauzen-Bingoal blijven de komende maanden dan wel gewoon in dienst van Jurgen Mettepenningen, maar tijdens hun wegwedstrijden binnen deze samenwerking ruilen ze hun hun getrouwe outfits in voor die van Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport.