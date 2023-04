Dalen de kansen van baroudeurs? “Meegaan met vroege vlucht heeft bijna geen nut”

Julien Bernard zat zowel tijdens de eerste als de tweede rit-in-lijn van de Ronde van Romandië mee met de vroege vlucht. De Fransman van Trek-Segafredo blijft het proberen, maar erkent dat de kans op dagsucces via deze weg nihil is. “Eerlijk gezegd heeft het bijna geen nut om mee te gaan met de vroege vlucht”, zei hij tegen DirectVelo nadat hij voor de tweede keer tevergeefs ten strijde was getrokken.

In de tweede etappe van de Ronde van Romandië was Bernard op pad met Tom Bohli (Tudor Pro Cycling) en Gleb Brussenskiy (Astana Qazaqstan). De drie vergaarden een voorsprong van bijna vijf minuten, maar toen begon Jumbo-Visma het tempo op te voeren in het peloton. “We hadden geen enkele kans. Gisteren noch vandaag. Zelfs toen het gat nog drie minuten was, konden we het al vergeten.”

Dat de kansen voor een kopgroep zo klein zijn, is volgens Bernard echt iets van recente tijden. “Dit jaar is indrukwekkend. De koersen starten van zo ver, elke dag weer. De vlucht kan niet voor spanning zorgen. Eerlijk gezegd heeft het bijna geen nut om mee te gaan met de vroege vlucht. Je kunt een trui meepikken (Bernard rijdt momenteel in de bergtrui, red.), maar ik weet dat er voor de rest heel weinig kans is. Toen het vijf minuten was vandaag, dacht ik even: waarom niet? (lacht) Maar je moet al heel sterk zijn om aan het einde nog even alleen te kunnen rijden en de hergroepering wat langer uit te stellen.”

De hoge snelheid is het hele seizoen al merkbaar, vertelt Bernard. “In Parijs-Nice was het ook al het geval. Het zijn stoomwalsen achter je. Je moet heel sterk zijn en in een heel grote groep zitten. Het is hierom dat dit jaar nog geen enkele vroege vlucht het heeft gehaald in een WorldTour-wedstrijd. Dit is geen periode voor de baroudeurs, dit is een tijd voor de grote kopmannen. Ik hoop dat het tij ooit weer keert en dat ik die dag in de kopgroep zit.”

Lees ook: Hayter klopt klassementsmannen in Ronde van Romandië na lead-out Bernal