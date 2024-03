maandag 18 maart 2024 om 19:24

Dag van uitersten voor Maxim Van Gils: Belg moet Ronde van Catalonië verlaten

Voor Maxim Van Gils is het een dag van uitersten. De 24-jarige renner verlengde eerder vandaag zijn contract bij Lotto Dstny met nog eens twee seizoenen, maar moet de Ronde van Catalonië al na één etappe verlaten. De Belg kwam tijdens de rit ten val.

In de slotkilometer van de openingsetappe van de Ronde van Catalonië werd het peloton opgeschrikt door een valpartij van meerdere renners, waaronder Egan Bernal en Wout Poels, maar Van Gils ging al in een eerdere fase in de wedstrijd tegen de vlakte. De Belg stapte wel weer op de fiets, maar kwam slechts als 170ste over de finish, op ruim een kwartier van ritwinnaar Nick Schultz.

Van Gils hield aan zijn crash zichtbare schade over aan zijn pols. “De eerste medische onderzoeken zijn geruststellend, maar Maxim ervaart momenteel te veel pijn aan zijn rechterpols”, meldt Lotto Dstny. “Hij moet de Ronde van Catalonië dan ook verlaten. Hij zal nu terugkeren naar België voor verdere onderzoeken. We wensen je een spoedig herstel, Maxim!”

Van Gils was dit voorjaar erg goed op dreef. De heuvelspecialist won de tot een tijdrit ingekorte Ruta del Sol en eindigde tot vandaag nog geen enkele koersdag buiten de top-7. Hij werd vijfde in de Faun-Ardèche Classic, derde in de Faun Drôme Classic, eveneens derde in Strade Bianche en zevende in Milaan-San Remo. Van Gils hoopt over enkele weken ook te schitteren in de Ardennenklassiekers, al gooit de val nu wellicht wat roet in het eten.