Daan van Sintmaartensdijk wint Strandrace De Panne, Yves Lampaert derde

Daan van Sintmaartensdijk heeft de 25ste editie van de strandrace in badplaats De Panne gewonnen. De renner van VolkerWessels bleef na een spannende wedstrijd Jasper Dejaegher en Yves Lampaert voor. Bij de vrouwen ging de zege voor de derde opeenvolgende keer naar Grace Verbeke.

Van Sintmaartensdijk (23) maakte in de finale deel uit van een eerste elitegroepje van zeven renners. De jonge Nederlander moest in de finale zien af te rekenen met onder meer Dejaegher, de Fransman Samuel Leroux, Bram Imming, Jasper Ockeloen, Lampaert en Tim Declercq. Imming probeerde het in de laatste kilometers met een alles-of-niets aanval langs de Belgische kust, maar zijn poging was geen lang leven beschoren.

Het was vervolgens wachten op de laatste zandpassage richting de finish en daar wisten Sintmaartensdijk en Dejaegher het verschil te maken. Lampaert moest als derde man een gaatje laten en kwam nooit meer aansluiten. Sintmaartensdijk, vorige week nog derde op het allereerste NK gravelracen, bleek in de laatste meters over de meeste punch te beschikken en kwam dan ook als eerste over de streep.

Bij de vrouwen ging de zege dus naar Grace Verbeke. De 37-jarige ex-profwielrenster, lange tijd een van de vaandeldraagsters van het Belgische wielrennen en in 2010 winnares van de Ronde van Vlaanderen, trok voor de derde opeenvolgende keer aan het langste eind. De naam van Verbeke prijkt nu vier keer op de erelijst van de De Panne Beach Endurance-race.

Panne Beach Endurance De Panne Beach Endurance is een internationale strandrace. Het parcours over 52 kilometer kreeg een internationaal karakter met de bevoorrading in het Franse Bray-Dunes en de beklimming in camping Le Perroquet. Jaarlijks komen meer dan duizend deelnemers uit verschillende landen meedoen aan de grootste strandrace in België.